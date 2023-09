Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Montagnachmittag positiv

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 134,92 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 134,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 43.601 Stück.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,82 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

