Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 134,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:04 Uhr 0,3 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 134,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,90 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.285 Aktien.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 35,55 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 140,78 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15.900,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

