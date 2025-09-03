Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag höher

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 186,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 187,46 EUR. Bei 186,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.831 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,68 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 33,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE-Aktie ein

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen