Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagvormittag in Grün

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 185,96 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 185,96 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,66 EUR. Mit einem Wert von 186,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.835 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 0,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,56 EUR.
Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
