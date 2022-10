Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 93,24 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 93,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161.867 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 22,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Mit Abgaben von 7,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,82 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.177,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus