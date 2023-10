Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 124,16 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 124,16 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 123,56 EUR ein. Bei 123,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 95.201 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 10,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 37,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,22 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst

Airbus-Aktie fester: Airbus erhält Großauftrag von Cathay

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen