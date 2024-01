Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 138,82 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 138,82 EUR abwärts. Bei 138,16 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 138,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.239 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2023 auf bis zu 112,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 23,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Japan Airlines-Aktie dennoch fester: Gewinnziel steht nach Flugzeug-Kollision in Frage

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt höheres Buy-Rating

Airbus- und Atos-Aktien verlieren: Airbus bietet Milliardenbetrag für Cybersecurity-Sparte von Atos