Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 139,64 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,64 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.261 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 143,98 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 07.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,78 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

