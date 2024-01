Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 139,38 EUR.

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 139,38 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,16 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,42 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.423 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,63 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.02.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

