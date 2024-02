Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Montagmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 149,44 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 149,44 EUR. Bei 149,90 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.845 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 151,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,02 EUR. Dieser Wert wurde am 07.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,04 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,25 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

