Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tritt am Vormittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 149,16 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 149,16 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 149,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 148,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.636 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 151,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,53 EUR fest.

