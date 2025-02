Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 165,88 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 165,88 EUR an der Tafel. Bei 166,04 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 164,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.267 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Börse Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40

Freundlicher Handel: CAC 40 am Dienstagnachmittag im Plus