Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 166,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:50 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,72 EUR zu. Bei 165,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.856 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,80 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 33,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 169,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,14 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

