Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 157,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 157,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 157,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 115.522 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 157,92 EUR erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,08 EUR am 20.03.2023. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 38,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 151,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 15.02.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

American Airlines ordert Flugzeuge von Airbus, Boeing und Embraer - Aktien ziehen an

Senior-Aktie zieht an: Dividendenanhebung und Gewinnsprung

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: UBS AG verleiht Airbus SE (ex EADS)-Aktie Sell in jüngster Analyse