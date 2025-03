Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 173,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 173,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 174,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 172,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.025 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,74 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

