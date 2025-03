Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 173,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 173,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 172,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.043 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 27,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 EUR je Aktie.

