Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 166,72 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 166,72 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 165,24 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 180.779 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,66 Prozent Luft nach oben. Bei 120,08 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,98 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,63 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

