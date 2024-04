Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 166,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 166,60 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 165,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.418 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,73 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,63 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie verliert: Boeing baut offenbar wegen verschärfter Kontrollen deutlich weniger Jets

Airbus-Aktie knapp in Rot: Airbus-Drohnensparte offen für IPO

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren abgeworfen