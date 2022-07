Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Mit einem Wert von 93,41 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 05.07.2022 09:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 93,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,43 EUR. Zuletzt wechselten 14.192 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,84 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 90,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,36 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.000,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.460,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,11 EUR je Aktie.

