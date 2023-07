Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit Kursplus

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 132,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 132,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 130,62 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.848 Stück gehandelt.

Am 19.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 52,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.763,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

