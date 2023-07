Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 132,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,36 EUR. Bei 130,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 82.115 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2023 auf bis zu 133,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,68 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 139,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

