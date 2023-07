Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag in Grün

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 131,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 131,60 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,62 EUR. Bisher wurden heute 4.960 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.06.2023 erreicht. 1,81 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 139,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Das EPS lag bei 0,59 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 11.763,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

