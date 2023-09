Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 134,12 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 134,12 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,58 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.765 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 35,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,78 EUR an.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

So stuften die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im vergangenen Monat ein

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa integriert die letzten beiden Airbus A380 wieder in die Flotte