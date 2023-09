Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Dienstagvormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 133,06 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 133,06 EUR nach. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.542 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,25 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 53,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,78 EUR an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

