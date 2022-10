Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 93,96 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,54 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,21 EUR. Bisher wurden heute 69.819 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 22,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 8,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,82 EUR an.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

