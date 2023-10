Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 123,72 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 123,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 124,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.292 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 91,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 35,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,22 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

