Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 123,72 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 123,72 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 124,18 EUR. Bei 123,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.597 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,97 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,22 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent gesteigert.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus- und Boeing-Aktie schwächer: United Airlines erwirbt weitere Flieger bei Airbus und Boeing

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Airbus SE (ex EADS)-Investment abgeworfen

September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst