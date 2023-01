Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag gesucht

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 116,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 116,34 EUR. Bei 115,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 4.508 Stück.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 120,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,38 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,45 EUR aus.

Am 28.10.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 13.309,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,91 EUR je Aktie belaufen.

