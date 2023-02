Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag ab

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 114,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 114,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.775 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 5,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 32,72 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 141,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Es stand ein EPS von 0,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.309,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.518,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,87 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

