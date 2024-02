Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 150,94 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 150,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 151,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,96 EUR. Zuletzt wechselten 37.360 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,24 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 34,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 151,25 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,52 EUR je Aktie aus.

