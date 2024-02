Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 151,64 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 151,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,16 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.762 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,16 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,34 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2023 auf bis zu 112,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,25 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.309,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

