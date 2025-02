Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag ins Plus

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 167,28 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 167,28 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,90 EUR. Bei 167,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 32.939 Aktien.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

