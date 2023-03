Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 124,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 124,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.214 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 43,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 138,25 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent auf 20.644,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.994,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

