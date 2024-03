Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Mittag Tendenz

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 157,58 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 157,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,32 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 157,54 EUR. Bei 158,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.399 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,32 EUR. 1,10 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 38,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.886,00 EUR gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,60 EUR im Jahr 2024 aus.

