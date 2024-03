Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 157,68 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 157,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,32 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,72 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.122 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 159,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR. Mit Abgaben von 27,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 158,13 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 2,13 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 22.886,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie etwas leichter: Probleme bei Qualitätskontrollen in der Fertigung

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight

American Airlines ordert Flugzeuge von Airbus, Boeing und Embraer - Aktien ziehen an