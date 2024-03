Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 158,06 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 158,06 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.264 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 159,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Abschläge von 27,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.886,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,59 EUR je Aktie aus.

