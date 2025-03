Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 168,96 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 168,96 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,90 EUR. Mit einem Wert von 174,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.592 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 177,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 26,17 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,78 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,74 EUR je Aktie.



