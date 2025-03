Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 172,32 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 172,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,32 EUR ein. Bei 174,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 320.711 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,61 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,74 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

