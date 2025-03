Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 174,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 174,00 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 175,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 174,26 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 47.152 Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 39,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,74 EUR je Aktie aus.

