Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag nahezu unverändert

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 124,50 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 124,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,28 EUR. Bei 124,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.909 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 126,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 1,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.644,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

