Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 155,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 155,96 EUR. Bei 155,96 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.470 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 10,81 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,01 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,38 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 12,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,57 EUR im Jahr 2024 aus.

