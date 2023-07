Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 131,70 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 131,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,70 EUR ein. Bei 132,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8.294 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 19.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,98 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 1,70 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,30 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 139,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

