Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 133,92 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 133,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,78 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,40 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 28.768 Aktien.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,39 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,78 EUR an.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

