Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 134,42 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 134,42 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 134,52 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.268 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,20 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

