Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 133,20 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 133,20 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,78 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.010 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Mit Abgaben von 35,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

