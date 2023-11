Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 128,64 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 128,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 128,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.454 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2022 Kursverluste bis auf 107,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 16,79 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,44 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So schätzen die Analysten die Airbus-Aktie im Oktober 2023 ein

Boeing-Aktie an der NYSE dennoch höher: Teilegeschäft nach Erpressungsdrohung von Cyber-Vorfall betroffen

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren abgeworfen