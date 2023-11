Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 128,54 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 128,54 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,42 EUR nach. Bei 128,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 82.469 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2022 auf bis zu 107,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 20,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.900,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,64 EUR je Aktie aus.

