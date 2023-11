Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 129,08 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 129,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 128,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.773 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 6,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 20,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,44 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,47 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

