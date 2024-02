Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 151,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 151,24 EUR. Bei 151,18 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 152,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.640 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,82 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,93 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

