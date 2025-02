Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 167,86 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 167,86 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,34 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 93.143 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,69 Prozent sinken.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

